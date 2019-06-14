В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.

ЧП произошло на проспекте Автомобилистов города. Огнем, по оценке спасателей, охвачено 1,5 тысячи квадратных метров рынка. Горит административное здание.

Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. К тушению привлечены 23 человека и 18 единиц техники. В готовность к тушению пожара приведен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Согласно информации МЧС по республике, пострадавших от огня пока не выявлено.