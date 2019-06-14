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14.06.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде задержали похитителя шестилетнего мальчика

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Сотрудники следственного отдела по Канавинскому району Нижнего Новгорода СУ СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту похищения шестилетнего мальчика из центра социальной реабилитации "Бригантина". Предполагаемый злоумышленник задержан.

В Челябинске завели дело о похищении ребенка

Ребенок пропал вечером 12 июня. Изначально сообщалось, что он сам ушел за территорию центра и пропал. Начались поиски с участием волонтеров и полиции. Позже стало известно: мальчик ушел в сопровождении какого-то взрослого. Добровольцам раздали ориентировки на малыша, и на следующий день его нашли в Автозаводском районе.

Как сообщил "РГ" командир поискового отряда "Рысь" Андрей Ермолаев, ребенок играл на детской площадке вместе с другими детьми, катался с горки. Недалеко на лавочке сидел и предполагаемый похититель, им оказался 24-летний молодой человек, который вскоре был задержан. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается. По словам Ермолаева, ребенок выглядел нормально, и не похоже, чтобы в отношении него совершалось какое-либо насилие.

Уголовное дело возбуждено по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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