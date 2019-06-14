В Перми депутата Заксобрания осудили за хищение 140 миллионов

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор бывшему исполнительному директору ФГУП "Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского", а ныне депутату Законодательного собрания Пермского края Егору Заворохину. Мужчина обвинялся в хищении средств государственного предприятия.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, следствием установлено, что осужденный, вступив в сговор с группой лиц, способствовал хищению свыше 140 миллионов рублей, принадлежащих машиностроительному заводу.

В частности, были растрачены средства, предназначенные для ремонта кровли одного из корпусов завода, а также оплаты поставок тепловой энергии для производственных целей.

Суд приговорил экс-директора завода к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.