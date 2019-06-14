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14.06.2019 16:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего пешехода

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове возбуждено уголовное дело по дорожно-транспортному происшествию с участием сотрудника полиции.

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Вечером 12 июня 22-летний сотрудник полка патрульно-постовой службы управления МВД по Саратову на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который от полученных травм скончался. Погибшему было 77 лет.

Как сообщает областное управление СК, по данным следствия, полицейский, который управлял автомобилем ВАЗ - 21124, нарушил пункт 14.1 правил дорожного движения: не уступил дорогу пешеходу на переходе.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - информирует пресс-служба ведомства.

В свою очередь в ГУ МВД по региону рассказали, что сотрудник полиции в момент совершения ДТП был в гражданской одежде и не на службе, проведенное обследование также установило, что он был трезв.

- В настоящее время он уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Преступления правоохранителей
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