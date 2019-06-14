Новости

Названы популярные у дачников магистрали 13:32
В торговом центре под Петербургом обрушились перекрытия 13:21
В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей 13:18
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД 13:13
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше 13:11
Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи 13:10
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Делегация правительства Москвы посетит Китай 13:00
В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет 12:54
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы 12:52
В центре Москвы загорелось историческое здание 12:48
Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса" 12:47
На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей 12:45
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня 12:45
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок 12:36
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак 12:35
Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех 12:30
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России 12:27
Обнародовано видео с места убийства жены экс-голкипера сборной России 12:18
Лукашенко заявил о кризисе в сфере глобальной безопасности 12:15
Что нужно знать о невозвратных билетах на самолет 12:09
Вышел трейлер "Троих из ада" Роба Зомби 12:09
Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее время 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Бывший главный инженер участка барнаульских электросетей пойдет под суд за тяжелую травму, которую получил 16-летний подросток в поселке Спутник. Как рассказала представитель СУ СК РФ, медикам пришлось ампутировать пострадавшему оба предплечья.

Фото: iStock
Суд признал коммунальщиков виновными в смерти людей в Подольске

Несчастный случай произошел 9 июня 2017 года. Мальчик увидел на дереве котенка и решил помочь ему спуститься на землю. Подросток добрался до нужной ветки, пройдя по металлической трубе, которая вела к дереву от заброшенной бойлерной.

Пробираясь тем же путем обратно, мальчик, вероятно, потеряв равновесие, задел руками высоковольтные провода электропередачи. Котенок, которого юный спаситель в этот момент выпустил из рук, не пострадал. Сам подросток получил тяжелую электротравму.

Следователи выяснили, что злополучный провод провис более чем на три метра. Своевременно выявлять подобные нарушения должен был главный инженер электросети. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Обвиняемому грозит до одного года лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту