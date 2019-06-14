На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей

Бывший главный инженер участка барнаульских электросетей пойдет под суд за тяжелую травму, которую получил 16-летний подросток в поселке Спутник. Как рассказала представитель СУ СК РФ, медикам пришлось ампутировать пострадавшему оба предплечья.

Несчастный случай произошел 9 июня 2017 года. Мальчик увидел на дереве котенка и решил помочь ему спуститься на землю. Подросток добрался до нужной ветки, пройдя по металлической трубе, которая вела к дереву от заброшенной бойлерной.

Пробираясь тем же путем обратно, мальчик, вероятно, потеряв равновесие, задел руками высоковольтные провода электропередачи. Котенок, которого юный спаситель в этот момент выпустил из рук, не пострадал. Сам подросток получил тяжелую электротравму.

Следователи выяснили, что злополучный провод провис более чем на три метра. Своевременно выявлять подобные нарушения должен был главный инженер электросети. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Обвиняемому грозит до одного года лишения свободы.