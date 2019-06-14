В Иркутске снимут китайский документальный фильм о дружбе с Россией

Китайские документалисты приедут в Иркутск, чтобы снять фильм о дружбе с Россией. Производством кинокартины "Кровная дружба" занимается Хэйлунцзянское телерадиовещание самого русского города Китая - Харбина, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Фильм посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между Поднебесной и Россией.

Лента расскажет историю исцеления российскими врачами китайского мальчика: в 1958 году его спасли от ожоговых травм и еще не раз помогали в больницах Иркутска и области.

Что интересно, съемки будут вестись с участием реального героя истории. Вместе со съемочной группой Мэн Сяньго, которому уже исполнилось 65 лет, приедет в Иркутск из Китая со своей семьей.

С российской стороны проект ведет Евразийская академия телевидения и радио.

Есть предварительная договоренность с прокатчиками, что фильм будет показан не только в Китае, но и России.