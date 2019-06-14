В Петербурге для студентов из многодетных семей введут бесплатный проезд

В Петербурге для несовершеннолетних студентов из многодетных семей планируется ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующую законодательную инициативу поддержал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, мера поддержки направлена на студентов очных отделений вузов.

Параллельно в Петербурге сохранится льгота для всех студентов-очников. Они могут приобретать проездной билет, цена которого составляет всего 60 процентов от стандартного единого проездного.

Поправка в Социальный кодекс может вступить в силу после того, как данный законопроект получит одобрение у депутатов.