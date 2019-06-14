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14.06.2019 16:13
Проект: В регионах

День России на Дону отпраздновали более 220 тысяч человек

Текст: Николай Грищенко
Жители Дона с размахом отгуляли государственный праздник День России. В викторинах, концертах, конкурсах и спортивных состязаниях приняли участие более 220 тысяч человек.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Глава региона Василий Голубев вручил паспорта лучшим школьникам Дона. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Глава региона Василий Голубев вручил паспорта лучшим школьникам Дона. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Самые масштабные празднества прошли в Ростове-на-Дону. В парк Революции на утреннюю "Зарядку с чемпионом" пришли сотни поклонников здорового образа жизни и физкультуры, в том числе известные спортсмены, такие как Вартарес Самургашев. Фитнес-тренером в этот день выступил заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, бронзовый призер олимпийских летних игр 2012 года в Лондоне Заур Курамагомедов. После занятий юноши и девушки атаковали олимпийца с просьбой дать автограф, и спортсмен никому не отказывал.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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После чего ростовчан пригласили на концерт культур Дона "Мы едины!". Концертную программу для ростовчан также подготовили в Левобережном парке, где кроме выступления творческих коллективов прошло яркое шоу мыльных пузырей и представление театра на ходулях. А самым популярным и массовым стал флешмоб по исполнению песни "Катюша". Затем ансамбль казачьей песни "Лазорик" исполнил хорошо известные всем песни советских и российских композиторов.

Вечером, после того как спала жара, эпицентр массовых гуляний переместился на Фонтанную площадь, где собралось около 25 тысяч человек. Многие ростовчане пришли на гала-концерт целыми семьями. Перед ними выступили лучшие ансамбли Ростовской области, а также Астрахани, Крыма и Севастополя. Порадовали ростовчан артисты из ансамбля Южного военного округа и песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова.

Самым трогательным событием вечера стало вручение паспортов 14-летним школьникам. Главный документ гражданина страны на концертной сцене под аплодисменты зрителей губернатор Василий Голубев вручили десятерым лучшим школьникам из Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и станицы Кагальницкой.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- День России объединяет общество, позволяет почувствовать, что мы вместе способны жить, растить детей и созидать. Нашему народу не раз приходилось отстаивать независимость своего государства, и каждый раз это происходило, когда люди разных религий, национальностей, политических воззрений вставали на защиту Родины плечом к плечу, - обратился к собравшимся на Фонтанной площади губернатор Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что жителям донского края предстоит эффективно потрудиться над реализацией грандиозных масштабных национальных проектов. И значимая роль в этой работе принадлежит молодежи.

В завершении праздника небо над Ростовом-на-Дону раскрасилось лазерным шоу и огнями праздничного фейерверка. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

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