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14.06.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области задержан подозреваемый в сбыте фальшивых купюр

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

В Волгоградской области задержали пенсионера, подозреваемого в сбыте поддельных банкнот. По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, во время обыска в его доме нашли около 30 фальшивок.

Как сообщают правоохранители, в последнее время на территории Урюпинского, Нехаевского и Алексеевского районов области и в городе Калач соседней Воронежской области были зафиксированы несколько десятков случаев сбыта поддельных двухсотрублевых банкнот. И как установили специалисты экспертно-криминалистического центра, все фальшивки были напечатаны единым способом.

Фото: ФСБ РФ/ТАСС
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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Урюпинский", вместе с коллегами из регионального главка МВД и управления по Воронежской области, установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний житель станицы Нехаевская.

Во время обыска в доме подозреваемого нашли более 30 двухсотрублевых купюр, изготовленных на компьютере, около 150 листов формата А-4 с изображением поддельных банкнот номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", он арестован. Подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

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