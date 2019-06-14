Житель Волжского задержан за поставку военной продукции в США

В Волгоградской области житель города Волжский организовал канал по поставке продукции военного назначения в США. Составные части к автомату Калашникова - магазины для патронов барабанного и рожкового типа - пересылались за границу в международных почтовых отправлениях.

Первая партия составила более 100 предметов снаряжения к стрелковому оружию.

В доме у контрабандиста сотрудниками Южной оперативной таможни было найдено еще более 500 единиц продукции военного назначения. Товары были подготовлены к пересылке в иностранные государства, сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье 226.1 УК РФ "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей". Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.