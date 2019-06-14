Кавалеры главной боевой награды Российской империи навечно остались в строю

Георгиевский крест - заветная мечта каждого воина

250 лет назад, 7 декабря 1769 г., императрицей Екатериной II был утвержден Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - главная военная награда Российской империи для генералов и офицеров за боевые заслуги и исправную выслугу 25 лет в офицерских чинах.

Оборот фотографии. Фото: ВИМАИВиВС

А в 1807 г. императором Александром I был учрежден Знак отличия Военного ордена для рядовых и унтер-офицеров, проявивших мужество в бою (с 1913 г. - Георгиевский крест). Его носили на форме всегда и во всех обстоятельствах. Награда размещалась левее всех орденов, но правее медалей. Он стал заветной мечтой каждого русского воина. Участник Крымской войны (1853-1856 гг.) Лев Николаевич Толстой, создавший одно из лучших произведений о войне в русской литературе - "Севастопольские рассказы", писал своей знакомой: "Я имел случай быть представлен два раза к георгиевскому кресту, и я не мог его получить из-за опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги... Я... откровенно признаюсь, что из всех воинских почестей мое честолюбие заставляло меня желать получить только один этот маленький крестик"1.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранятся десятки фотографий (выполненных до 1913 г.) кавалеров ордена Св. Георгия и нижних чинов, награжденных Знаком отличия Военного ордена. Это - герои Крымской войны (1853-1856 гг.), Кавказской войны (1817-1864 гг.), Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), Китайского похода (1900-1901 гг.).

О гвардейском духе

Об отношении к нижним чинам в Российской армии вспоминал князь В. Трубецкой, служивший в лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества полку: "Можно ли было создать надежного гвардейского солдата, если бы к нему относились, как к скотине - разумеется, нет! Вот почему в гвардейце стремились воспитать бодрый воинский дух доблести, любви к полку, любви к царю. Беседы на эти темы обычно вели офицеры, заведовавшие в эскадронах новобранцами и молодыми солдатами"2. Ему вторит офицер лейб-гвардии Семеновского полка Ф.П. Рерберг: "Отношения между офицером и солдатом были почти идеальные: за три года своего пребывания в строю (1887-1890) я не помню случая, чтобы офицер кричал на солдата или, чего боже упаси, ударил"3.

От вахмистра до капитана

Среди групповых портретов информативна фотография, поступившая в Артиллерийский исторический музей из Военного историко-бытового музея5 (Михайловский фонд) в 1939 г. "Старые Нижегородцы - на смотру Его Императорского Величества. Владикавказ 19 сентября 1888 г." (илл. 2). На заднике рамы надпись: "Список старым Нижегородцам на Высочайшем смотру 19 сентября под г. Владикавказом". Здесь же указаны чины и фамилии изображенных, а также год их поступления в Нижегородский драгунский полк, иногда кратко описаны подвиг и ранения. Обращают на себя внимание фамилии тех, кто дослужился до офицерского чина. В первом ряду 3-й слева сидит Докучаев - "бывший вахмистр 8 эскадрона, ныне капитан в отставке". Рядом справа от него сидит Кавалевский - "бывший вахмистр 2 эскадрона, ныне капитан в отставке". Следующий - Сипловенко "бывший вахмистр 1-го эскадрона, ранен в грудь в зототухинском деле, ныне капитан в отставке".

Фотография (илл. 3) участников Крымской кампании представляет нам ветеранов, снятых через 40 лет после событий 1853-1856 гг. На обороте сохранилась карандашная надпись, сделанная, возможно, сотрудником полкового музея: "Севастопольские герои, присутствовавшие 5 октября 1895 г. при открытии памятника Корнилову4, и на обеде 25 июня 1896 г."

Интересна фотография из серии "Китайский поход6 2-й батареи лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона 1900-1901 гг.", (илл. 4.), на которой награжденные нижние чины запечатлены вместе с офицерами.

Достоинство закаленных воинов

Из индивидуальных портретов награжденных нижних чинов интересна фотография из музея лейб-гвардии Кексгольмского полка "Портрет бывшего фельдфебеля 11-й роты, награжденного Знаком отличия за бой под Карагачем в 1878 г. подпоручика Георгия Васильевича Косырева" (илл. 5). Аннотацию к портрету можно рассматривать как напутствие для новобранцев: перед ними храбрый воин, дослужившийся до офицерского чина. Говоря современным языком, "социальные лифты" работали, и при храбрости, уме и служебном рвении нижний чин мог рассчитывать на офицерское звание и личное дворянство.

Среди снимков выделяются портреты (илл. 6-8) из музея великого князя Михаила Николаевича. Они богато оформлены в бархатные рамы под стекло с фацетом. Фотографии выполнены в конце XIX в. неизвестным фотографом на альбуминовой бумаге, раскрашены акварелью и покрыты лаком. Достоинство в выражении лиц закаленных суровых воинов свидетельствует об осознании своего высокого военного статуса - гвардейца Императорской армии, защитника Царя и Отечества.

Полковые фотографии нижних чинов, награжденных Знаком отличия Военного ордена во второй половине XIX - начале XX в. представляют большой интерес для всех, кто интересуется военной историей дореволюционной России. С началом мобилизации в 1914 г. коллекции были законсервированы, а войсковые музеи закрыты, так как их служители ушли на фронт.