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1 июня 2019 г. 17:37
"Родина"
Текст: Надежда Белогубцева (старший научный сотрудник, хранитель фонда фотодокументов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи)
Родина - № 6(619)

Георгиевские крестники

Кавалеры главной боевой награды Российской империи навечно остались в строю

Георгиевский крест - заветная мечта каждого воина

250 лет назад, 7 декабря 1769 г., императрицей Екатериной II был утвержден Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - главная военная награда Российской империи для генералов и офицеров за боевые заслуги и исправную выслугу 25 лет в офицерских чинах.

Оборот фотографии. Фото: ВИМАИВиВС

А в 1807 г. императором Александром I был учрежден Знак отличия Военного ордена для рядовых и унтер-офицеров, проявивших мужество в бою (с 1913 г. - Георгиевский крест). Его носили на форме всегда и во всех обстоятельствах. Награда размещалась левее всех орденов, но правее медалей. Он стал заветной мечтой каждого русского воина. Участник Крымской войны (1853-1856 гг.) Лев Николаевич Толстой, создавший одно из лучших произведений о войне в русской литературе - "Севастопольские рассказы", писал своей знакомой: "Я имел случай быть представлен два раза к георгиевскому кресту, и я не мог его получить из-за опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги... Я... откровенно признаюсь, что из всех воинских почестей мое честолюбие заставляло меня желать получить только один этот маленький крестик"1.

Знак отличия военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия (с 1913 г. - Георгиевский крест) 4 степеней - главная военная награда Российской империи для нижних чинов.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранятся десятки фотографий (выполненных до 1913 г.) кавалеров ордена Св. Георгия и нижних чинов, награжденных Знаком отличия Военного ордена. Это - герои Крымской войны (1853-1856 гг.), Кавказской войны (1817-1864 гг.), Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), Китайского похода (1900-1901 гг.).

О гвардейском духе

Об отношении к нижним чинам в Российской армии вспоминал князь В. Трубецкой, служивший в лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества полку: "Можно ли было создать надежного гвардейского солдата, если бы к нему относились, как к скотине - разумеется, нет! Вот почему в гвардейце стремились воспитать бодрый воинский дух доблести, любви к полку, любви к царю. Беседы на эти темы обычно вели офицеры, заведовавшие в эскадронах новобранцами и молодыми солдатами"2. Ему вторит офицер лейб-гвардии Семеновского полка Ф.П. Рерберг: "Отношения между офицером и солдатом были почти идеальные: за три года своего пребывания в строю (1887-1890) я не помню случая, чтобы офицер кричал на солдата или, чего боже упаси, ударил"3.

 

От вахмистра до капитана

Среди групповых портретов информативна фотография, поступившая в Артиллерийский исторический музей из Военного историко-бытового музея5 (Михайловский фонд) в 1939 г. "Старые Нижегородцы - на смотру Его Императорского Величества. Владикавказ 19 сентября 1888 г." (илл. 2). На заднике рамы надпись: "Список старым Нижегородцам на Высочайшем смотру 19 сентября под г. Владикавказом". Здесь же указаны чины и фамилии изображенных, а также год их поступления в Нижегородский драгунский полк, иногда кратко описаны подвиг и ранения. Обращают на себя внимание фамилии тех, кто дослужился до офицерского чина. В первом ряду 3-й слева сидит Докучаев - "бывший вахмистр 8 эскадрона, ныне капитан в отставке". Рядом справа от него сидит Кавалевский - "бывший вахмистр 2 эскадрона, ныне капитан в отставке". Следующий - Сипловенко "бывший вахмистр 1-го эскадрона, ранен в грудь в зототухинском деле, ныне капитан в отставке".

Севастопольские герои. / ВИМАИВиВС

Фотография (илл. 3) участников Крымской кампании представляет нам ветеранов, снятых через 40 лет после событий 1853-1856 гг. На обороте сохранилась карандашная надпись, сделанная, возможно, сотрудником полкового музея: "Севастопольские герои, присутствовавшие 5 октября 1895 г. при открытии памятника Корнилову4, и на обеде 25 июня 1896 г."

Интересна фотография из серии "Китайский поход6 2-й батареи лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона 1900-1901 гг.", (илл. 4.), на которой награжденные нижние чины запечатлены вместе с офицерами.

2-я батарея лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона по возвращении из Китайского похода. 1900-1901 гг. ВИМАИВиВС. / ВИМАИВиВС

Достоинство закаленных воинов

Из индивидуальных портретов награжденных нижних чинов интересна фотография из музея лейб-гвардии Кексгольмского полка "Портрет бывшего фельдфебеля 11-й роты, награжденного Знаком отличия за бой под Карагачем в 1878 г. подпоручика Георгия Васильевича Косырева" (илл. 5). Аннотацию к портрету можно рассматривать как напутствие для новобранцев: перед ними храбрый воин, дослужившийся до офицерского чина. Говоря современным языком, "социальные лифты" работали, и при храбрости, уме и служебном рвении нижний чин мог рассчитывать на офицерское звание и личное дворянство.

Подпоручик Г.В. Косырев (бывший фельдфебель лейб-гвардии Кексгольмского полка), награжденный за бой под Карагачем в 1878 г. / ВИМАИВиВС

Среди снимков выделяются портреты (илл. 6-8) из музея великого князя Михаила Николаевича. Они богато оформлены в бархатные рамы под стекло с фацетом. Фотографии выполнены в конце XIX в. неизвестным фотографом на альбуминовой бумаге, раскрашены акварелью и покрыты лаком. Достоинство в выражении лиц закаленных суровых воинов свидетельствует об осознании своего высокого военного статуса - гвардейца Императорской армии, защитника Царя и Отечества.

Портрет фельдфебеля лейб-гвардии Преображенского полка Степанова. 1882-1885 гг. / ВИМАИВиВС

Портрет фельдфебеля лейб-гвардии Егерского полка. Фамилия неизвестна. 1882-1885 гг. / ВИМАИВиВС

Портрет вахмистра лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка Крововязова. 1882-1885 гг. / ВИМАИВиВС

Полковые фотографии нижних чинов, награжденных Знаком отличия Военного ордена во второй половине XIX - начале XX в. представляют большой интерес для всех, кто интересуется военной историей дореволюционной России. С началом мобилизации в 1914 г. коллекции были законсервированы, а войсковые музеи закрыты, так как их служители ушли на фронт.

  1. Островский А.Г. Молодой Толстой в записях современников. М., 1999. С. 115.
  2. Трубецкой В. Записки кирасира // Наше наследие. 1991. N 2-4. С. 138.
  3. Рерберг Ф.П. Все в прошлом: Воспоминания. 1868-1910. М., 2018. С. 170.
  4. Памятник адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову был открыт 05 октября 1895 г. на Малаховом кургане в г. Севастополе. Разрушен в Великую Отечественную войну, восстановлен в 1983 г.
  5. Военный историко-бытовой музей был создан 13 апреля 1930 г. приказом N 85 Революционного военного совета Союза Советских Социалистических Республик. В его состав вошли следующие военные музеи: Интендантский, Суворовский, Великого князя Михаила Николаевича, Знаменный фонд Трофейной комиссии, полков (главным образом, гвардейских) и военных учебных заведений. Прекратил существование в 1937 г.
  6. Китайский поход (Китайская экспедиция 1900-1901 гг.) - участие России в союзе с другими государствами в подавлении в Китае "Боксерского восстания", поднятого обществом "Ихэтуань" и поддержанное китайским руководством.

 

 

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