Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 июня 2019 г. 13:10
"Родина"
Текст: Александр Пилипчук (капитан 1 ранга в отставке)
Родина - № 6(619)

Львов. Знак курсантского зодиака

Почему "москали" и "хохлы" нашего курса были одной крови
"Львов - много стария град..." - прилежно повторял я вслед за курсантом спецфакультета Львовского высшего военно-политического училища Благомилом Бановым, дававшим мне уроки болгарского.
Выпуск нашего курса возле "Монумента боевой славы Советских Вооруженных Сил" в 1971 году. Фото: из личного архива автора
Выпуск нашего курса возле "Монумента боевой славы Советских Вооруженных Сил" в 1971 году. Фото: из личного архива автора

Древний Львов стал последним адресом вуза, готовившего для армии и флота военных журналистов и культработников. Советские курсанты соседствовали здесь со сверстниками из Болгарии, Чехословакии, Монголии, Сомали. Как-то во время традиционной встречи однокурсников я произнес спич: "Мужики, порой мне кажется, что гематологам еще только предстоит обнаружить в нашей советской крови некие - разумеется, красные - тельца интернационализма..."

Наш курс состоял из нескольких "землячеств" - Россия, Белоруссия, Украина, Башкирия, Азербайджан, Латвия Наиболее многочисленной "диаспорой" была украинская. Мы иногда по-доброму подтрунивали друг над другом: "бульбаш", "кацап", "рафик". Замначальника факультета по политчасти подполковник Кузнецов Валентин Алексеевич, заслышав "хохол" или "москаль", сводил брови к переносице и наставительно изрекал: "Товарищи курсанты! У нас национальная политика ленинская!"

Кто ж из нас тогда понимал, что в каждой шутке есть только доля шутки...

Мои мама Чапыгина Анна Константиновна и отец, краснофлотец Черноморского флота Пилипчук Сергей Захарович. Новороссийск. Фото: из личного архива

Помню свою первую школьную кличку - Кацап. Наша семья переехала из Новороссийска на Украину, и мой русский говор в школе не передразнивали разве что только учителя. Я бросался в драку с обидчиками: "Сейчас как дам, кровянка потечёт!". Но украинский язык давался мне легко, и вскоре я по чтению обошел многих своих насмешников, а в старших классах успевал по "украинський мови" только на "отлично". И даже написал несколько наивных, но грамотных рассказов.

С отроческих лет я искал свою "самость", разрываясь между мамой-кацапкой и отцом-хохлом. Когда получал первый паспорт, национальность записал по матери, а фамилию оставил отцовскую. Что касается языка... Позже, когда во время отпусков наезжал к родителям, соседки спрашивали маму: "Констянтынивна, на який цэ мови балакае ваш Шура?". Я ведь общался с односельчанами на хорошо освоенном в школе литературном украинском. А они привыкли к веселой беспорядочной смеси двух братских языков...

Фото: из личного архива
21 августа 1943 вышло постановление о создании суворовских и нахимовских училищ

Из песни слова не выбросишь: не всегда просто складывались отношения человека в форме Советской Армии с львовянами, особенно старшего поколения. А вот кому было начихать на графу "национальность", так это львовским девушкам. В 1971 году жен из Львова увезли на родину три болгарских выпускника. Сыграли здесь свадьбы мои однокурсники Гена Острейко, Коля Рязанов, Витя Литовкин, Эдик Лунев, Валерий Аленьков, Володя Макогон, Валерий Козлов, Юра Шевчук, Петя Яковлев. Здесь получили свидетельства о рождении Сашенька Афиногенова, Андрюши Козлов и Аленьков, Кирюша Лунев. Первые годы жизни провел в Львове мой сын Максим...

В клубе нашего училища ежегодно проходил финал областного конкурса художественной самодеятельности. Фото: из личного архива

Этот прекрасный город одарил меня дружбой молодых львовян Богдана, Любомира, Мирона и Жанны. Каюсь, некоторое время я сохранял втайне от компании, что я "москаль" из ЛВВПУ и на встречи приходил в партикулярном платье. Собирались обычно у Любомира. Пили вино, слушали записи Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, ходили на концерты восходящей звезды эстрады Софии Ротару. Но неожиданно мое инкогнито было раскрыто. Будучи в форме, я столкнулся с Жанной. "Саша, так ты..." - начала она. "Да, я курсант ЛВВПУ", - перебил я ее. "Тебе идет форма, - сказала Жанна. - Кстати, мы достали новые записи, придешь?"

Фото: из семейного архива
Как Пушкин помог школьному учителю воспитать себя, десять родных детей и сотни учеников

Ребята встретили меня как ни в чем не бывало, а когда я уезжал навсегда, подарили книгу о Львове со своими подписями.

Почти у каждого из нас, курсантов 1945-1947 годов рождения, отцы прошли войну. Не все с нее вернулись. Потому и наши коллективные фотографии мы делали рядом с Монументом боевой славы Советских Вооруженных Сил

Почти 50 лет спустя по решению городских властей этот памятник был снесен под покровом ночи. Об этом мы с болью говорили недавно, в апреле, на традиционном сборе однокурсников. В тему вспомнили с Колей Бурмистровым нашу курсантскую донорскую деятельность: "Коля, а ведь наша кровь влилась в жилы нескольких десятков львовян". - "У нас здоровая кровь, - улыбнулся он в ответ. - Через несколько поколений это скажется на Украине".

В каждой шутке есть только доля шутки.

Темы дня:
#Украина
Объяснение в любви Леониду Быкову его землячки из Краматорска
13.06.2019 История

Лёнчик

До войны Леонид успел окончить в Краматорске 5 классов. Вернулся на родину из эвакуации после освобождения города от фашистов. Но в сердце мальчишки сидело занозой, как в 1943-м он был изгнан за малый рост из спецшколы военных летчиков в Ойрот-Туре. И в 1945 году Лёнчик поступает в Криворожскую летную школу!

800 лет назад смоленский князь Мстислав Удалой освободил Галицкую землю от венгров
30.05.2019 Cудьбы

Атака "Храброго ястреба" под Галичем

Мстиславом Удалым князя Мстислава Мстиславича прозвали историки. Праправнук Владимира Мономаха, правнук Мстислава Великого, сын Мстислава Храброго, это был доблестный воин, рыцарь без страха и упрека

Виктор Баранец: Я ничего не забыл, Барвенково!
08.05.2019 Cудьбы

Я ничего не забыл, Барвенково!

Я жил в украинском Барвенково до 18 лет и никогда, ни разу не слышал, что "Украина понад усэ". Русское и украинское сплеталось, сливалось, срасталось на той земле. На суржике разговаривали в моей семье. Но свои первые детские стихи о Тарасе Шевченко я написал на украинском

#образование
Как борьба за открытие женских курсов довела профессора до самоубийства
13.06.2019 Научная библиотека

Учите женщину!

Казанские Высшие женские курсы первый раз были открыты на одной волне с известными Московскими курсами Герье. Но, в отличие от Москвы, Казанская общественность "отнеслась с флегматическим равнодушием и к открытию курсов, и к дальнейшей их судьбе"

150 лет назад открылся первый детский сад в Восточной Сибири
21.05.2019 Научная библиотека

Несвятая дева Мария

В 1868 что дочь статского советника Мария Тюменцева предложила открыть в столице региона новое учебное заведение в виде так называемого "Детского сада". О том, как работал этот детский сад - рассказывает журнал "Родина"

Как в сибирской глуши купец сумел дать своим детям достойное художественное образование
16.05.2019 Научная библиотека

Рисуют мальчики страну...

Сибирские купцы в первой половине XIX в., даже весьма успешные, не сильно отличались грамотностью: умение подписываться уже считалось достоинством. В семье красноярского купца 3-й гильдии Ивана Петровича Ларионова (1794-1872) средств на обучение детей не жалели

#Родичi_Родины