Сбой возник в работе соцсети Instagram

Пользователи Instagram по всему миру пожаловались на произошедший сбой. Проблемы в использовании приложения и сайта возникли у жителей Германии, Франции, Великобритании, США, Нидерландов, Польши, Испании, Японии и России.

Большинство пользователей испытывают проблему с обновлением ленты, некоторые не могут войти в приложение, другие жалуются на перебои в работе веб-сайта. Не загружаются и не публикуются новые фото, не обновляется лента новостей, а также не проигрываются истории, информирует Downdetector.

Причина возникновения неполадок, а также сроки возобновления нормальной работы приложения не сообщаются. В компании уже заявили, что знают о проблемах и пытаются их разрешить как можно скорее.

Несколько месяцев назад в социальной сети Instagram также произошел масштабный сбой, который настолько обескуражил российских пользователей, что многие из них заподозрили закрытие соцсети.