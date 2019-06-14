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Спасший кота Чучу кунгфуист Леван отказался от 800 тысяч рублей

Поп-музыка
    14.06.2019, 20:08
Текст:   Олег Усков

Обнаруживший беглого сфинкса Бари Алибасова Чучу наставник школы кунг-фу в Столовом переулке столицы отказался от назначенного за кота вознаграждения в 800 тысяч рублей. Со словами, что за добрые дела и так воздастся.

Как передает KP.RU, со ссылкой на PR-директора Бари Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина, сегодня ему позвонил молодой человек, сообщив, что "похожий кот" находится у него.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Пропавший сфинкс Алибасова Чуча нашелся в школе кунг-фу

"Через десять минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-фу", - рапортует пиарщик.

Тогда как спортсмен дает предысторию чудесного спасения млекопитающегося. Леван уточнил, что обнаружил кота, имя которого на тот момент не было ему известно, у подъезда школы.

"Я открыл дверь и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что животное домашнее и скорее всего, потерялось", - поделился Кажилоти.

Добавив, что все эти трагичные для близких кота дни Чуча провел у него в гостиной, "где нашёл себе любимое место". Ранее сообщалось, что сын Бари Алибасова планирует вывезти отца на реабилитацию в Европу.

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