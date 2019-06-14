Закон Санкт-Петербурга от 13 июня 2019 года № 309-73 "О территориальных экономических зонах в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 5 июня 2019 года

Настоящий Закон Санкт-Петербурга разработан в соответствии со статьей 14 Устава Санкт-Петербурга и регулирует порядок образования территориальных единиц - зон экономического развития в Санкт-Петербурге (далее - территориальные экономические зоны). Настоящий Закон Санкт-Петербурга не регулирует отношения в сфере административно-территориального устройства Санкт-Петербурга и территориальной организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге.

Статья 1

Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия:

территориальная экономическая зона - часть территории Санкт-Петербурга, обладающая потенциалом социально-экономического развития, для которой установлены и реализуются отдельные цели и задачи социально-экономического развития.

Иные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.

Статья 2

1. В целях развития инвестиционной и инновационной деятельности в границах Санкт-Петербурга образуются территории со специальным статусом - территориальные экономические зоны.

2. Необходимость образования территориальной экономической зоны для обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития соответствующей части территории Санкт-Петербурга подлежит обоснованию в составе стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

К социально-экономическим условиям, обосновывающим образование территориальной экономической зоны, относится в том числе наличие в границах части территории Санкт-Петербурга исторического поселения федерального или регионального значения.

3. Территориальная экономическая зона образуется путем установления в составе стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга границ территориальной экономической зоны, определения целей и задач социально-экономического развития территориальной экономической зоны, показателей достижения целей социально-экономического развития территориальной экономической зоны.

4. Границы территориальной экономической зоны устанавливаются по границам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Границы смежных территориальных экономических зон могут совпадать, но не могут пересекаться.

5. Изменение границ территориальной экономической зоны, целей и задач социально-экономического развития территориальной экономической зоны, а также изменение периода, на который образована территориальная экономическая зона, осуществляется в порядке, установленном для корректировки стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

6. Территориальная экономическая зона образуется на период, не превышающий периода, на который разрабатывается стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

7. Территориальная экономическая зона является объектом регионального значения Санкт-Петербурга.

8. Границы территориальной экономической зоны отображаются в Генеральном плане Санкт-Петербурга.

Статья 3

Государственная поддержка инвестиционной деятельности, реализуемой в границах территориальной экономической зоны, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4

Внести в пункт 3 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 17 июня 2015 года N 396-75 "О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге" следующие изменения:

дополнить подпунктом 2_1 следующего содержания:

"2_1) обоснование необходимости образования территориальной единицы - зоны экономического развития (далее в настоящем пункте - территориальная экономическая зона) для обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития соответствующей части территории Санкт-Петербурга, описание границы территориальной экономической зоны, цели и задачи социально-экономического развития территориальной экономической зоны;";

дополнить подпунктом 3_1 следующего содержания:

"3_1) показатели достижения целей социально-экономического развития территориальной экономической зоны;".

Статья 5

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

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