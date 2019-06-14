Сумка Birkin от Hermes продана за рекордную сумму на аукционе

Сумка Birkin от Hermes продана за 162,5 тысячи фунтов (около 206 тысяч долларов) на торгах аукционного дома Christie`s в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о модели Himalaya Birkin 35, выпущенной в 2015 году. Сумка изготовлена из кожи нильского крокодила. Изначально лот оценивали в 70-90 тысяч фунтов (89-114 тысяч долларов).

В аукционе участвовали представители более 40 стран с шести континентов. На торгах удалось продать 243 лота на общую сумму в 3,4 миллиона фунтов (примерно 4,3 миллиона долларов).

Также на прошедших торгах была продана вечерняя сумка Chanel 2017 года выпуска. Аксессуар выполнен в форме космического корабля черного цвета и дополнен элементами из люцита и хрусталя. Сумка ушла с молотка за 21,2 тысячи фунтов (почти 27 тысяч долларов). Также на аукционе за 18,7 тысячи фунтов (почти 24 тысячи долларов) была продана сумка 2010 года аметистового цвета, сделанная из кожи аллигатора.

Интересно, что годом ранее сумка модели Matte Himalaya Hermès Birkin 35, выполненная также из кожи нильского крокодила, но при этом еще инкрустированная 18-каратным белым золотом и бриллиантами, ушла с молотка за рекордную сумму в 236,7 тысячи фунтов (около 300 тысяч долларов).