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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

ТВ и сериалы
    14.06.2019, 13:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Сергей Зверев-младший, приемный сын звездного парикмахера, шоумена, певца, актера и телеведущего Сергея Зверева ушел в монастырь.

Информация прозвучала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

"После выпуска "Прямого эфира", где Сергей Зверев впервые за 23 года рассказал, почему до сих пор не может простить приемного сына, Зверев-младший решил стать на путь истины", - докладывает синопсис шоу.

Уточняя: младший Зверев ушел в монастырь, "чтобы отмолить все свои грехи перед семьей и доказать отцу, что ради его прощения он готов на всё". Например, "воспитанный в роскоши сын стилиста" молится за здоровье близких, "добровольно чистит картошку, помогает немощным и убирает за крупным рогатым скотом".

Фото: instagram.com/mikellaabramova
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Сообщается, что настоятельница архиерейского подворья Борисоглебского монастыря, где теперь смиренно обитает новый послушник - "в крохотной келье", разрешила ему лишь на один день отлучиться в Москву - для участия в шоу Малахова. На котором младший признался: горькое интервью приемного отца стало для него огромным шоком.

В результате молодой человек, потрясенный, "пришел к Богу и уехал лечить душу".

Звереву-старшему 55 лет. Родился в Бурятии в семье механика и технолога мясокомбината. В 1969-м отец погиб.

Служил в армии. Состоял в КПСС. После службы участвовал в конкурсах. На одном из которых был замечен тренером сборной СССР по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашовой. Согласно открытым источникам, Долорес стала любовницей Зверева и пригласила его работать в Москву. Сначала Зверев отказался, но после того, как его избили в Усть-Каменогорске, всё же решился. В столице Долорес устроила молодого человека работать в салоне.

Первой клиенткой Зверева была "тетя Таня" - телеведущая и актриса Татьяна Веденеева.

Далее - Алла Пугачёва, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, другие блистающие личности.

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