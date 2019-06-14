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14.06.2019 14:20
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Торговая площадка для сферы научно-технологических инноваций начала работу в Китае

В Китае 13 июня была запущена новая платформа, призванная оказывать поддержку технологическим компаниям, которые могут вписаться в рамки национальных стратегий. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань на Луцзяцзуйском форуме заявил, что новая площадка имеет широкие перспективы. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань на Луцзяцзуйском форуме заявил, что новая площадка имеет широкие перспективы. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань на Луцзяцзуйском форуме заявил, что новая площадка имеет широкие перспективы. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

С помощью торговой площадки для сферы научно-технологических инноваций фирмы, уже пользующиеся признанием рынка, станут еще сильнее, заявил глава Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань на церемонии открытия. Это событие, по его словам, знаменует начало реформы рынка капитала, которую ждали уже давно. Церемония прошла на Луцзяцзуйском форуме в Шанхае.

И Хуэймань пообещал продвигать ключевые институциональные инновации и обеспечить реализацию системы первичного публичного предложения на практике, основанной на регистрации, при которой во главу угла ставится достаточное раскрытие информации.

Комитет будет работать над распространением опыта новой торговой площадки для дальнейшего продвижения реформ на рынке капитала и формирования упорядоченного, прозрачного, открытого, жизнеспособного и стрессоустойчивого рынка капитала.

Площадка имеет широкие перспективы, хотя в ходе развития неизбежно столкнется с теми или иными вызовами, отметил И Хуэймань.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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