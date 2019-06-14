"Торонто" впервые в истории стал чемпионом НБА

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" победили "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии плей-офф и впервые в истории стали чемпионами НБА.

Баскетболисты "Торонто" (в красном) радуются победе над "Голден Стэйт" в решающем шестом матче финальной серии плей-офф НБА. Фото: AP/Ben Margot

Встреча, состоявшаяся в четверг в Окленде, завершилась со счетом 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22) в пользу гостей.

В составе "Рэпторс" дабл-даблы оформили Паскаль Сиакам (26 очков + 10 подборов) и Кайл Лоури (26 очков + 10 передач). Наибольшее количество баллов "Уорриорз" принес Клей Томпсон - 30, трипл-дабл оформил его партнер по команде Дрэймонд Грин (11 очков + 19 подборов + 13 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Торонто". Канадский клуб, основанный в 1995 году, впервые в истории НБА выиграл чемпионский титул.

Форвард "Рэпторс" Кавай Леонард был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф. В играх решающей стадии он в среднем набирал 28,5 очка, делал 9,8 подбора, 4,2 передачи, 2 блок-шота и 1,2 перехвата.