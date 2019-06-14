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14.06.2019,  
09:36
Текст:  Майя Бирюкова

Турция покажет свой истребитель пятого поколения

Фото: Turkish Aerospace Industry Фото: Turkish Aerospace Industry
Фото: Turkish Aerospace Industry

Турецкий истребитель пятого поколения будет представлен на 53-м Парижском авиашоу, которое пройдет с 17 по 23 июня в пригороде французской столицы Ле-Бурже. Об этом сообщает разработчик самолета - компания Turkish Aerospace Industry (TAI).

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
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Компания намерена продемонстрировать полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого по программе Turkish Fighter. "Важнейший оборонный проект Турции достиг новой точки развития, мы сделаем то, что делают немногие страны мира", - цитирует пресс-служба TAI генерального директора компании Темела Котила.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в TAI, сейчас работы над истребителем, который получил проектное название Turkish Fighter - X, находятся на стадии определения требований к самолеты: уточняются летно-технические характеристики разрабатываемого образца. Также в Ле-Бурже будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK.

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