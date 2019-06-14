Турция покажет свой истребитель пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения будет представлен на 53-м Парижском авиашоу, которое пройдет с 17 по 23 июня в пригороде французской столицы Ле-Бурже. Об этом сообщает разработчик самолета - компания Turkish Aerospace Industry (TAI).

Компания намерена продемонстрировать полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого по программе Turkish Fighter. "Важнейший оборонный проект Турции достиг новой точки развития, мы сделаем то, что делают немногие страны мира", - цитирует пресс-служба TAI генерального директора компании Темела Котила.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в TAI, сейчас работы над истребителем, который получил проектное название Turkish Fighter - X, находятся на стадии определения требований к самолеты: уточняются летно-технические характеристики разрабатываемого образца. Также в Ле-Бурже будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK.