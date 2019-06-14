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14.06.2019,  
15:46
Текст:  Алексей Брусилов

Видео: "афганские" Т-62М отработали форсирование реки в Узбекистане

Будущие командиры танковых подразделений сухопутных войск Узбекистана на вододроме чирчикского высшего командно-инженерного училища отрабатывали задачи по форсированию рек по дну. Для этих целей были привлечены танки Т-62М.

В последние годы мы привыкли видеть эти боевые машины в пустынях и горных районах Сирии, где на них успешно воюют с незаконными вооруженными формированиями. Если говорить о странах на постсоветском пространстве, то Узбекистан в настоящее время является единственным, кто продолжает активно эксплуатировать такие танки.

"Шестьдесят вторые" данной модификации были созданы в 80-е годы с учетом опыта боевого применения бронетехники в Афганистане. От более ранних образцов эта версия отличалась усиленной бронезащитой корпуса и башни, а также днища. На них были установлены лазерные дальномеры и прицелы, способные наводить управляемые ракеты. Конструкторы также позаботились о повышении мощности двигателей.

Фото: Межрегиональная общественная организация ветеранов войны во Вьетнаме / wikipedia.org
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В первую очередь, обновленные машины поступили на вооружение "ограниченного контингента" 40-й армии, в составе которой воевали до самого окончания интернациональной миссии.

После войны эта бронетехника была выведена на территорию СССР, в результате часть ее осталась в Узбекистане.

Несмотря на афганскую специализацию, Т-62М, как и все послевоенные танки, могли успешно преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров по дну.

Поскольку занятия в Чирчике проводились с молодыми курсантами, то кроме воздухопитающей трубы небольшого диаметра на люке командира танка была установлена специальная труба-лаз, дающая возможность эвакуации из машины в случае чрезвычайных ситуаций. Однако, судя по видео, никаких ЧП не было, будущие офицеры успешно справились со всеми поставленными задачами.

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