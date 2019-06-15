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15.06.2019 / 19:23
Коллекция

Louis Vuitton признали самым дорогим модным брендом в мире

Фото: iStock
Фото: iStock

Международное маркетинговое агентство BrandZ опубликовало рейтинг самых дорогих люксовых брендов 2019 года.

В этом году лидером в сегменте стал дом Louis Vuitton с оценкой в 47,2 миллиарда долларов. За год его стоимость выросла на 15 процентов. По мнению экспертов, важную роль в этом сыграла популярность кожаных изделий LV. Также не исключается, что интерес к бренду увеличился после назначения Вирджила Абло дизайнером мужской линии.

На втором и третьем местах оказались Chanel и Hermes, оцененные в 37 и 31 миллиард долларов соответственно.

Далее расположились Gucci (25,3 миллиарда долларов), Rolex (8,4 миллиарда долларов), Cartier (6 миллиардов долларов), Burberry (4,7 миллиарда долларов), Dior (4,7 миллиарда долларов), Saint Laurent (3,6 миллиарда долларов) и Prada (3,5 миллиарда долларов).

В целом, по данным агентства, сегмент демонстрирует общий рост. Наибольшие показатели за год зафиксированы у бренда Saint Laurent - оценка французского дома выросла на 45 процентов.

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