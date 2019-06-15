LVMH проведет собственную часовую выставку в Дубае в январе 2020 года

Местом для экспозиции выбран отель Dubai Bvlgari. Свои коллекции покажут Bvlgari, TAG Heuer, Hublot и Zenith.

Выставка, анонсированная президентом часового подразделения LVMH Стефаном Бьянки и президентом группы компаний Bvlgari Жан-Кристофом Бабеном, станет дополнением к участию часовых брендов концерна в Baselworld 2020 (намечена на апрель-май).

По словам Стефана Бьянки, проведение салона в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, является стратегически важным шагом для LVMH. "Мы по-прежнему поддерживаем Baselworld и швейцарскую часовую индустрию. Однако мы не могли ждать 13 месяцев, чтобы глобально представить наши продукты и бренды", - приводит его слова пресс-служба.