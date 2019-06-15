На днях Конгресс США сообщил о готовности пересмотреть закрепленный в законе от 1992 года американский подход к отношениям со Специальным административным районом КНР Сянган (Гонконг).

Закон 1992 года признает особый статус Сянгана и позволяет США взаимодействовать с ним как с несуверенным субъектом в вопросах торговли и экономики, напоминает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Как полагают в Пекине, цель попыток пересмотреть это законодательство - стремление США сделать Сянган очередной "горячей точкой", тем самым подорвав стабильность в КНР. Однако неустойчивая ситуация в Сянгане не отвечает интересам ни одной стороны.

США - один из главных торговых партнеров Сянгана. В течение последних 10 лет общий объем торгового профицита США с Сянганом составил 297 миллиардов долларов. Сянган также один из главных получателей прямых инвестиции из США. В 2017 году их объем превысил 81 миллиард долларов. Неустойчивая ситуация в Сянгане окажет негативное влияние на американские предприятия.

В Пекине подчеркивают: дела Сянгана являются исключительно внутренними делами Китая. Ни одна страна, организация или частное лицо не имеет право вмешиваться в них. Китай сильно разочарован и решительно выступает против безответственных заявлений американской стороны по отношению к решению администрации специального административного района Сянган о внесении поправок в миграционную политику. Вашингтон должен занять честную и объективную позицию по отношению к законной процедуре внесения поправок в законодательство района, который никак не подпадает под американскую юрисдикцию.