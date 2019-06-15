Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам

Первая после пожара месса прошла в субботу в соборе Парижской Богоматери, в ней приняли участие около тридцати человек. Прямую трансляцию службы проводил католический телеканал KTO.

Месса прошла в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В ней участвовали архиепископ Парижа Мишель Опети, настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, священники и прихожане. В целях безопасности, присутствующие надели белые строительные каски.

Между тем церковные иерархи выразил обеспокоенность сбором средства на восстановление собора. Французские миллиардеры, обещавшие выделение сотен миллионов евро, пока "не уплатили ни цента", заявил официальный представитель собора.

По его словам, из общей суммы в 850 миллионов евро собрано всего лишь 80 миллионов евро. Эти средства в основном поступили за счет частных пожертвований граждан, передает телеканал France24.

Напомним, пожар в соборе начался 15 апреля во время строительных работ. Возгорание удалось потушить спустя несколько часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу здания. Две башни и конструкции фасада сохранились. Правоохранительные органы не нашли фактов умышленного поджога.