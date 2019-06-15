Пушков: Шредер сказал то, что признают многие политики на Западе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Герхарда Шредера, бывшего канцлера Германии, о законном воссоединении Крыма с Россией.

По мнению российского политика, Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе - как бывшие, так и действующие.

При этом сенатор отметил в своем Twitter, что для членов либеральной евроэлиты признание Крыма российским - табу. В противном случае это будет стоить им карьеры.

Напомним, Шредер признал законным с юридической точки зрения воссоединение Крыма с Россией. "Крым - давняя российская территория. В советские времена не имело значения, к какой республике относится территория полуострова. Теперь это не так", - пояснил экс-канцлер ФРГ.