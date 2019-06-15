Путин заявил о важности политических преобразований в Сирии

Владимир Путин призвал как можно скорее приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований.

"Крайне актуальной для обеспечения безопасности нашего региона задачей считаем долгосрочную стабилизацию в Сирии", - подчеркнул он, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Сейчас, по его словам, уже созданы благоприятные условия для перехода страны к мирному строительству, для возвращения беженцев.

"Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате. Сообща мы способствуем продвижению межсирийского процесса, включая формирование и запуск работы Сирийского конституционного комитета", - сказал президент РФ. Он также подчеркнул, что при участии России большая часть сирийской территории была возвращена под контроль законного правительства.

В Душанбе сегодня собрались руководители 27 стран азиатского региона. Главные темы разговора - борьба с новыми вызовами и угрозами, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.