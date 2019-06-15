Благодаря видеокамерам в Москве в три раза снизилось число угонов

В Центре организации дорожного движения сообщили, что число угонов в Москве снизилось в три раза. Благодарить за это надо практически всевидящую интеллектуальную транспортную систему. К ней подключено более две тысячи камер телеобзора и более 3,7 тысяч детекторов.

Как рассказали в Центре организации дорожного движения, каждая машина, проезжающая по Москве, попадает в объектив 14 камер. Это - в среднем. Подобное наблюдение необходимо не столько для выявления нарушителей правил дорожного движения, но в первую очередь для понимания транспортных потоков и безопасности. Например, угонять автомобили в Москве стало гораздо реже.

Впрочем, фиксация нарушений - тоже важная функция дорожных камер. Как сообщил недавно в эксклюзивном интервью "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, за год водители получили 105 миллионов "писем счастья": постановлений о штрафах, зафиксированных видеокамерами.