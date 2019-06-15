Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом, как передает итальянское агентство ANSA, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал Нарделла в Twitter.

Дебют в кино у Франко Дзеффирелли состоялся в 1957 году, когда он снял короткометражный фильм "Кемпинг".

А всемирная известность к нему пришла благодаря фильмам "Укрощение строптивой" и "Ромео и Джульетта" по произведениям Уильяма Шекспира. За последнюю картину Дзеффирелли был номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру.