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15.06.2019 14:48
Рубрика: Общество

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом, как передает итальянское агентство ANSA, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры", - написал Нарделла в Twitter.

Дебют в кино у Франко Дзеффирелли состоялся в 1957 году, когда он снял короткометражный фильм "Кемпинг".

А всемирная известность к нему пришла благодаря фильмам "Укрощение строптивой" и "Ромео и Джульетта" по произведениям Уильяма Шекспира. За последнюю картину Дзеффирелли был номинирован на премию "Оскар" за лучшую режиссуру.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Мировое кино
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