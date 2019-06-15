Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА). Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте администрации, сообщает портал strana.ua.

Так, выполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возлагается на Светлану Шаталову, а исполняющим обязанности председателя Полтавской ОГА назначен Олег Пругло. Ранее чиновники работали заместителями руководителей этих областей.

Напомним, ранее Зеленский уволил пятнадцать глав областных государственных администраций. Согласно украинскому законодательству, глава областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства.

Судя по всему, президент относится к кадровым назначениям творчески. Он назвал несколько кандидатур на пост губернатора Львовской области и предложил жителям региона оценить деловые качества назначенцев в социальных сетях.