У границ РФ активизировалась воздушная разведка стран НАТО.

Только за последнюю неделю возле российских границ было зафиксировано 29 летательных аппаратов, которые пытались изучить в том числе расположение средств ПВО. На перехват воздушных шпионов поднимались 10 истребителей из состава дежурных сил ПВО. Нарушений госграницы допущено не было.

Всего за 2018 год подразделения ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов, около 3 тысяч из них это - иностранные боевые самолеты.

В последние дни отмечается особый интерес западных разведок к нашим западным рубежам. Так, 10 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета, которые приблизились к российской границе. На их перехват был поднят истребитель Су-27. Экипаж "Сушки" установил, что над Балтикой летят самолеты-разведчики ВВС США RC135 и ВВС Швеции "Гольфстрим". Российский истребитель сопровождал воздушных шпионов в течение их полета, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Поле того как российский летчик убедился в том, что самолеты изменили курс и удалились от нашей границы, было принято решение вернуться на аэродром базирования.