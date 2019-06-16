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16.06.2019 19:16
Рубрика: Власть

Перехват над Балтикой

Самолеты НАТО шпионят вблизи российских рубежей
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
У границ РФ активизировалась воздушная разведка стран НАТО.

Только за последнюю неделю возле российских границ было зафиксировано 29 летательных аппаратов, которые пытались изучить в том числе расположение средств ПВО. На перехват воздушных шпионов поднимались 10 истребителей из состава дежурных сил ПВО. Нарушений госграницы допущено не было.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Всего за 2018 год подразделения ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов, около 3 тысяч из них это - иностранные боевые самолеты.

В последние дни отмечается особый интерес западных разведок к нашим западным рубежам. Так, 10 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета, которые приблизились к российской границе. На их перехват был поднят истребитель Су-27. Экипаж "Сушки" установил, что над Балтикой летят самолеты-разведчики ВВС США RC135 и ВВС Швеции "Гольфстрим". Российский истребитель сопровождал воздушных шпионов в течение их полета, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Поле того как российский летчик убедился в том, что самолеты изменили курс и удалились от нашей границы, было принято решение вернуться на аэродром базирования.

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