Bally представила коллекцию Janelle для сезона осень-зима 2019

В осенне-зимнем сезоне сумка коллекции Janelle - главной деталью линии является винтажная пряжка, вдохновленная стилем туфель-лодочек 1969 года - представлена в обновленном дизайне: ее размер примерно на 25 процентов меньше, чем оригинальный вариант. Модель можно носить не только на плече, но и кросс-боди.

Сезонные варианты выполнены в гладкой телячьей коже в цветах камня, вишни и фуксии. В некоторых сумках также есть взятая из архивов торгового дома прострочка с ромбовидным рисунком. Кроме того, новые модели сумки предлагаются в тисненной коже крокодила в темном бордовом, королевском синем и черном цветах.

Линейка обуви имеет самые различные формы: здесь и уже полюбившиеся поклонникам марки мокасины-бабуши, и шлепанцы с открытым задником Janesse, и туфли-лодочки Janelle на каблуках в 40 миллиметров высотой, и сандалии Janaya Mule на платформе, с 55-миллимитровым каблуком. Линию Jaу пополнили новые черные полусапожки из кожи (предусмотрен также вариант из замши) - пряжку на них расположили на лодыжке, каблук составляет 40 миллиметров в высоту.

Обувь представлена в сезонных цветах: тон камня, глубокий бордовый, фуксия и королевский синий, а также черный, белый и коричневый. Тисненная кожа крокодила, принтованная телячья кожа, архивная прострочка ромбического рисунка - особенно заметные на красном и синем или розовом бархате - вот лишь некоторые из доступных вариантов.