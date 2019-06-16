Dior дал бал в Венеции в честь новой ювелирной коллекции

Новая коллекция высокого ювелирного искусства получила название Gem Dior (игра слов и звука - gem и J'aime, что по-французски значит "Я люблю") и стала самой большой из всех, когда-либо созданных креативным директором Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан.

В линейке - почти 100 украшений от колец до ожерелий с драгоценными камнями, выстроенными в цветовых градациях или полихромии, а то и просто монохромными. Задействованы бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры и такие редкие камни, как шпинели, цавориты, танзаниты, турмалины Параиба, рубеллиты, фиолетовые гранаты, спессарит и пр. Конструкции, несмотря на масштабы камней и их абстрактное расположение, смотрятся гармонично. Кастеллан использует асимметрию: изделие внешне напоминает кусок минерала - именно так породы растут в природе, словно склеенные друг с другом части самых разных размеров. Сами камни похожи на переплетенные кристаллы сахара. Применение сразу четырех огранок - багет, груша, овал и маркиз (камни держатся на "зубцах") - в одном изделии позволяет разглядеть каждую деталь украшения.

"Выход в свет" такой коллекции априори не мог быть скучным. Dior устроил двухдневную презентацию, которая прошла в Венеции. Кстати, событие приурочено к двадцатилетнему юбилею Dior Joaillerie*. Сначала гостей ждал бал в венецианском палаццо Лабиа (с которым у модного дома своя история - прим. ред**.). Всех гостей на входе встречала "живая картина": модели в платьях нежных оттенков (разумеется от Dior) и драгоценностях Gem, сидели на антикварной мебели в окружении знаменитых фресок Тьеполо.

На следующий день в театре Малибран состоялась премьера балетной постановки Nuit Blanche, костюмы для которой в сотрудничестве с ателье Римской Оперы также создала креативный директор женской линии Dior Мария Грация Кьюри. Завершился вечер ужином в Scuola Grande di San Rocco - центре Венецианской культуры, известной своими работами Тициана, Беллини и Тинторетто.

*В 1999 году председатель и генеральный директор LVMH Бернар Арно нанял де Кастеллан, которая в то время работала на Chanel, для разработки и запуска ювелирного подразделения дома - Dior Joaillerie. Два десятилетия спустя у бренда 80 бутиков и огромное количество поклонников.

**Именно здесь в 1951 году проходил легендарный "Бал Века" Шарля де Бейстеги (первый бал-маскарад такого масштаба в послевоенные годы), гости которого были одеты в костюмы, придуманные Кристианом Диором в паре с Сальвадором Дали.