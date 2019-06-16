Новейший российский бронеавтомобиль "Тигр Next" впервые попал на видео

В интернете появилось первое видео нового российского бронеавтомобиля "Тигр Next".

Съемки велись телеканалом "Звезда" в закрытом помещении.

Завесу секретности над новой техникой приоткрыли лишь частично. Остальное осталась под брезентом.

Тем не менее некоторые детали "Тигр Next" можно рассмотреть. Открытой оказалась значительная задняя часть машины, колеса, трапециевидная решетка радиатора, светодиодные фары и буксировочное приспособление.

Российский многоцелевой бронеавтомобиль "Тигр" имеет броню третьего класса защиты. В экипаж входят два человека. Машина может перевозить десант из 4-6 человек.