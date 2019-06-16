Председатель КНР заявил о необходимости ликвидации дефицита доверия ради будущего Азии и всего мира

В комментарии отмечается, что председатель КНР на международной арене в этом году много раз отвечал на вопросы: "Что случилось с миром? Что мы должны делать?". Ответы на эти вопросы вызывают большой интерес общественности.

Как известно, Азия занимает треть поверхности суши, здесь проживает две трети всего населения и более тысячи национальностей. Страны Азии - это треть мировой экономики. Однако, будучи одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных регионов мира, Азия сталкивается с такими вызовами, как недостаточное политическое взаимное доверие, дисбаланс экономического развития, серьезные проблемы в области безопасности и управления. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое было создано 27 лет назад, направлено именно на укрепление взаимного доверия и сотрудничества разных стран, а также на защиту региональной безопасности и стабильности.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В своем выступлении глава КНР выразил стремление к прекрасному будущему Азии и выдвинул предложения о создании Азии, характеризующейся взаимоуважением, взаимодоверием, стабильностью и безопасностью, развитием и процветанием, открытостью и инклюзивностью, сотрудничеством и инновациями.

Это требует усилий разных сторон и устранения дефицита доверия, мира, развития и управления.

По словам Си Цзиньпина, Китай, прежде всего, продолжит следовать по пути мирного развития и никогда не причинит вреда другим ради собственной выгоды. Китай готов вместе с другими странами использовать общее строительство в рамках проекта "Один пояс и один путь", подразумевающего создание нескольких новых трансконтинентальных магистралей, в качестве платформы для международного сотрудничества и придать мощный импульс общему развитию. Китай продолжит отстаивать мультилатерализм и защищать международный порядок на основе международного права.

Как многосторонний форум, связанный с безопасностью, СВМДА стремится к укреплению диалога и сотрудничества, содействию в поддержании мира и безопасности в Азии путем разработки мер доверия, касающихся множества стран. Выступление председателя КНР Си Цзиньпина и вклад Китая в развитие СВМДА за последние годы способствуют стабильности и процветанию, служат основой для диалога и сотрудничества, помогают совместно справляться с вызовами и создавать прекрасное будущее Азии и всего мира.