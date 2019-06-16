Президент Словакии выступила за конструктивный диалог с Москвой

Словакии необходимо выстраивать конструктивные отношения с Россией, заявила новоизбранный президент республики Зузана Чапутова.

"Россия является сильным игроком, мы не можем ее игнорировать", - отметила она в интервью информагентству TASR, выдержки из которого приводит ТАСС.

По мнению политика, отсутствие нормальных отношений с РФ не позволит обсуждать проблемы, на которые государства смотрят по-разному. Между тем она сама поддерживает евроатлантическую ориентацию Словакии.

Президент Словакии Зузана Чапутова 15 июня официально вступила в должность после победы во втором туре выборов, которые прошли 30 марта. Она приняла президентскую присягу в Братиславе на торжественном заседании парламента во дворце Словацкой филармонии. Чапутова стала первой женщиной на посту главы республики.

На мероприятии присутствовали члены кабинета министров республики, Конституционного суда, а также иностранные гости. Россию представлял посол РФ в Словакии Алексей Федотов.