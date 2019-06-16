Новости

Международный отряд моряков освободил "заложников" в Японском море 05:06
На Сахалине прошли соревнования по воздушной атлетике 04:22
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева 03:44
В Японии неизвестный ранил полицейского и забрал у него пистолет 02:50
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама 02:15
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев 01:48
Трамп предложил мэру Лондона поискать другую работу 01:27
В одном из киевских дворов прогремел взрыв 00:52
Видео: в Мариуполе Зеленский пробежал через фонтан 00:23
Два саудовских аэропорта атакованы беспилотниками йеменских хуситов 15.06.2019
Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми 15.06.2019
Индия наносит ответный удар в торговом споре с США 15.06.2019
В Бразилии самолет совершил посадку с невыпущенным шасси 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли семь человек 15.06.2019
На территории "ЦНИИмаш" произошел пожар 15.06.2019
Трамп заявил, что "не очень верит" в существование НЛО 15.06.2019
Сыну экс-хоккеиста СКА продлили срок задержания по делу об убийстве матери 15.06.2019
Суд отправил под арест девелопера Альберта Худояна 15.06.2019
Максим Орешкин не согласился с прогнозом ЦБ по инфляции 15.06.2019
Самая большая в истории родословная создана из 13 миллионов человек 15.06.2019
Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста 15.06.2019
В Петербурге открылась Театральная олимпиада 15.06.2019
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам 15.06.2019
Пушков поиронизировал над словами Зеленского об инвестициях в Донбасс 15.06.2019
Нюта Федермессер снялась с выборов из-за травли оппозиционеров 15.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 04:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На Сахалине прошли соревнования по воздушной атлетике

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Евгения Шерешевская/РГ Фото: Евгения Шерешевская/РГ
Фото: Евгения Шерешевская/РГ

Кубок Дальневосточного федерального округа по воздушной атлетике прошел в Южно-Сахалинске. В нем приняли участие 52 спортсменки в возрасте от семи до 35 лет из Анивы, Корсакова, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня

Если раньше на Сахалине соревнования такого уровня включали только выступления на пилоне, то на этот раз было представлено три направления воздушной атлетики. Кроме участниц, осваивающих пилон, свои достижения продемонстрировали спортсменки, использующие в качестве снарядов кольцо и полотна.

Состязания получились зрелищными и принесли болельщикам массу необычных впечатлений. Ведь участницы не просто выполняли спортивную программу. Выступление каждой из них - это небольшая история или эпизод из жизни. Благодаря музыке, фантазии и мастерству воздушных атлетов, а также оригинальным костюмам, на спортивной площадке создавались образы сказочных, романтических и комических персонажей. Многие наверняка запомнили выступление спортсменки из Владивостока, воплотившей в своей композиции на полотнах образ цирковой наездницы. Приморские участницы подготовили и единственное парное выступление на кольце.

Победители и призеры соревнований определены в нескольких возрастных категориях и номинациях. Спортсмены, занявшие первые места, получили право выступить на всероссийском первенстве.

Главным судьей соревнований стала президент Центра спортивной подготовки и развития спорта и искусства на пилоне, член президиума Федерации спортивной хореографии России Дарина Лющенко из Новосибирска. Ее ученики успешно выступают на соревнованиях российского, европейского и мирового уровня.

Недавно на Сахалине появились и свои судьи. Во многом благодаря этому и удалось организовать соревнования. Сахалинки Екатерина Данилова и Галина Шеревера прошли курс аттестации судей Всемирной организации POSA. Эта организация добивается внесения воздушной атлетики в единый реестр видов спорта и поддерживает развитие артистической стороны спорта.

- Для этого стандартизируют элементы, исполняемые спортсменами, разрабатывают правила оценки технического исполнения, музыкальности и артистизма. По уровню сложности правила примерно такие же, как на соревнованиях по художественной гимнастике, - рассказала корреспонденту "РГ" Екатерина Данилова.

Спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева
Число жертв ДТП под Воронежем выросло до восьми
Индия наносит ответный удар в торговом споре с США
Видео: в Мариуполе Зеленский пробежал через фонтан
Названы первые российские города для запуска сетей 5G