На Сахалине прошли соревнования по воздушной атлетике

Кубок Дальневосточного федерального округа по воздушной атлетике прошел в Южно-Сахалинске. В нем приняли участие 52 спортсменки в возрасте от семи до 35 лет из Анивы, Корсакова, Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока.

Если раньше на Сахалине соревнования такого уровня включали только выступления на пилоне, то на этот раз было представлено три направления воздушной атлетики. Кроме участниц, осваивающих пилон, свои достижения продемонстрировали спортсменки, использующие в качестве снарядов кольцо и полотна.

Состязания получились зрелищными и принесли болельщикам массу необычных впечатлений. Ведь участницы не просто выполняли спортивную программу. Выступление каждой из них - это небольшая история или эпизод из жизни. Благодаря музыке, фантазии и мастерству воздушных атлетов, а также оригинальным костюмам, на спортивной площадке создавались образы сказочных, романтических и комических персонажей. Многие наверняка запомнили выступление спортсменки из Владивостока, воплотившей в своей композиции на полотнах образ цирковой наездницы. Приморские участницы подготовили и единственное парное выступление на кольце.

Победители и призеры соревнований определены в нескольких возрастных категориях и номинациях. Спортсмены, занявшие первые места, получили право выступить на всероссийском первенстве.

Главным судьей соревнований стала президент Центра спортивной подготовки и развития спорта и искусства на пилоне, член президиума Федерации спортивной хореографии России Дарина Лющенко из Новосибирска. Ее ученики успешно выступают на соревнованиях российского, европейского и мирового уровня.

Недавно на Сахалине появились и свои судьи. Во многом благодаря этому и удалось организовать соревнования. Сахалинки Екатерина Данилова и Галина Шеревера прошли курс аттестации судей Всемирной организации POSA. Эта организация добивается внесения воздушной атлетики в единый реестр видов спорта и поддерживает развитие артистической стороны спорта.

- Для этого стандартизируют элементы, исполняемые спортсменами, разрабатывают правила оценки технического исполнения, музыкальности и артистизма. По уровню сложности правила примерно такие же, как на соревнованиях по художественной гимнастике, - рассказала корреспонденту "РГ" Екатерина Данилова.