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16.06.2019 09:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Товарооборот Приморья с Китаем увеличился на 23 процента

Текст: Дина Непомнящая

За 2018 год товарооборот Приморского края с Китаем увеличился на 23 процента по сравнению с 2017 годом и составил четыре миллиарда долларов. Сейчас на территории региона работают больше 200 предприятий с инвестициями КНР.

Развивается сотрудничество в деревообработки, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и туризма.

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В рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое проходит в Харбине, у Приморья появилась возможность укрепить и расширить деловые связи с Китаем.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на круглом столе по торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Дальним Востоком губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил начать развивать новые бизнес-проекты в рамках трехстороннего сотрудничества с провинциями Хэйлунцзян и Гуандун. Он отметил перспективы такой совместной работы.

Гглава Приморского края встретился также с первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэйем. Среди прочего речь в их разговоре шла об обустройстве новых пунктов пропуска и совместном обучении студентов.

Еще одна деловая встреча состоялась с президентом корпорации КНР COFCO Юй Сюйбо. Обсуждался вопрос экспорта сельхозпродукции из Приморья. В частности сои и липового меда. По мнению главы китайской компании у края большой потенциал в этой сфере.

Справка "РГ"

VI Российско-китайское ЭКСПО проходит под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее". Выставка продлится до 19 июня.

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