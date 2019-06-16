В Приамурье засняли игры медвежат в "песочнице"

Семейство медведей удалось заснять фотоловушке в Бурейском районе Амурской области. Снимки медвежат и их матери разместили в своем аккаунте в Instagram специалисты регионального управления по охране животного мира.
На камеру звериная семья попала в районе подкормочной площадки. Специально медведица привела туда детенышей, или они просто шли мимо неизвестно. Но малышам понравилось играть в этом месте.
"Время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать", - отмечают авторы поста.
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Очень милое семейство гуляло под камерой фотоловушки в Бурейском районе. Может быть, мама планировала познавательную экскурсию на подкормочную площадку, а может, звери просто шли мимо😊 В любом случае время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать #амурскаяобласть #приамурье #бурейскийрайон #животные #хищники #медведь #детеныш #лето #природа #живаяприрода