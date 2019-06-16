В Приамурье засняли игры медвежат в "песочнице"

Семейство медведей удалось заснять фотоловушке в Бурейском районе Амурской области. Снимки медвежат и их матери разместили в своем аккаунте в Instagram специалисты регионального управления по охране животного мира.

На камеру звериная семья попала в районе подкормочной площадки. Специально медведица привела туда детенышей, или они просто шли мимо неизвестно. Но малышам понравилось играть в этом месте.

"Время детишки провели неплохо. Как и положено малышам их возраста, заинтересовались "песочницей" и даже умудрились ничего не сломать", - отмечают авторы поста.