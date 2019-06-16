В Cаратове мужчина погиб в драке с группой девушек

Жительницу Саратова подозревают в причинении смертельного ножевого ранения мужчине из-за замечания о брошенном в магазине мусоре.

Как сообщили в управлении СК по Саратовской области, инцидент произошел в ночь на 15 июня в магазине, куда зашла группа девушек. Одна из них бросила пустую упаковку из-под сигарет на пол. Находившийся рядом 27-летний мужчина сделал ей замечание, попросив поднять мусор. Завязалась словесная перепалка, после которой молодой человек в ответ на оскорбления облил одну из девушек пивом. Далее конфликт продолжился на улице. По данным СК, "агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары". В итоге одна из "подруг" ударила его ножом в область спины. Как позже выяснилось в больнице, мужчина получил повреждение легкого. Спасти его не удалось.

Участницы потасовки задержаны. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.