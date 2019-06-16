В Петербурге открылась Международная Театральная олимпиада

Официальная церемония открытия Международной театральной олимпиады состоялась в Петербурге. Яркое и впечатляющее шоу на площади Островского перед Александринским театром собрало тысячи зрителей (вход был бесплатным). Режиссер Николай Рощин и художник Алексей Трегубов сделали все, чтобы петербургские жители увидели как можно больше самых необычных, самых прославленных уличных театров Европы.

Публика не раз замирала в общем "ах!" или взрывалась восторженными овациями, потрясенная искусством артистов.

В том, что театр - искусство высокое, зрителя убедили буквально. Перед началом действа Арлекин в пестром костюме прошел по канату с крыши соседнего здания на портал Александринки (высота шестиэтажного дома!) и пустил в ход какие-то гигантские шестеренки, установленные перед квадригой на портике театра. Огромный алый занавес, закрывавший фасад, раздвинулся и началось…

Спектакль Mobile Homme французского театра Transe Express - это смесь театра, цирка, музыки и хореографии. Семерых барабанщиков поднимает в воздух на высоту 30-40 метров гигантский подъемный кран, а они продолжают, крутясь и двигаясь, отбивать свои зажигательные ритмы. В то время, как над ними на трапеции демонстрирует чудеса акробатики воздушная гимнастка. Да, подобное многие из зрителей видели в цирке. Но на воздухе, среди городского пейзажа, над купами деревьев и крышами это выглядит завораживающе.

Впрочем, тот факт, что уличные театры могут покорять не только острой зрелищностью, но и тонким юмором, и философским смыслом, убедительно доказал польский Театр КТО. Спектакль Peregrinis разыгрывался прямо посреди зрителей. Девять человек в одинаковых серых офисных костюмчиках с огромными головами-масками практически неотличимы друг от друга. Но оказывается, жизнь этого "офисного планктона" наполнена такими страстями и схватками! Клоунада и пантомима стали выразительнее любых речей в осмыслении одного дня среднестатистического горожанина.

Огненные шоу и спецэффекты мы увидели в спектакле немецкого театра Titanick.

Погода Петербурга все-таки показала свой дурной нрав: спектакль Odyssee по бессмертному произведению Гомера, который привезли артисты из Нидерландов, шел под проливным дождем. Впрочем, это лишь добавило атмосфере спектакля необходимые краски.

Зато завершилась церемония чудесным шоу Malaya Нидерландского театра Cloce-Act: волшебной красоты футуристические существа (грандиозные бабочки? Воздушные феи?) путешествовали по площади в огромных металлических шарах, взвивались под самый портал, бродили среди зрителей…

А под конец Арлекин вновь забрался к своим магическим шестеренкам, ударил по ним кувалдой, и вместо занавеса фасад театра закрыла гигантская афиша олимпиады.

Пять месяцев театральных радостей, более 50 постановок, 21 страна-участница, одновременный показ спектаклей в Японии и России, на Дальнем Востоке, в самых отдаленных регионах нашей страны и конечно же, в Петербурге.

Министр культуры России Владимир Мединский, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, председатель Международного комитета Театральной олимпиады Теодорос Терзопулос, художественный руководитель Олимпиады в Японии Тадаси Судзуки и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, открывая олимпиаду, были единодушны: такого масштаба это событие еще не знало.