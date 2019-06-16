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Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов

Новости
    16.06.2019, 14:55
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/makarevichav Фото: facebook.com/makarevichav
Фото: facebook.com/makarevichav

Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".

Об этом только что в своем Facebook сообщил лидер коллективов. Без указания причин смерти музыканта.

Сергею было 54 года.

"Умер Сережа Остроумов", - написал Макаревич, разместив траурное фото соратника.

Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств. Выступал с ансамблями Марата Юлдыбаева и Олега Киреева, в девяностых - в квартете Андрея Кондакова и Андрея Рябова. Сотрудничал с Найком Борзовым и Сергеем Манукяном. Участвовал в отечественных и международных фестивалях. Преподавал игру на ударных.

Сайд-проект "Оркестр креольского танго" был создан Макаревичем в 2001 году.

 

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