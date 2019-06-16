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В Москве госпитализирована актриса Галина Волчек

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    16.06.2019, 17:15
Текст:   Олег Усков

Советская, российская актриса театра и кино, режиссер и педагог, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек госпитализирована в Москве.

Как передает ТАСС, 85-летняя народная артистка СССР была госпитализирована 15 июня - в связи с плановым обследованием.

По словам руководителя литературно-драматической части "Современника" Евгении Кузнецовой, здоровью артистки ничего не угрожает.

"Галина Борисовна госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института имени Вишневского", - уточнила представитель театра.

Галина Волчек родилась в 1933 году. На экране - с середины пятидесятых.

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