Анна Семенович сильно отравилась и попала под капельницу

Российская фигуристка, актриса, певица и телеведущая, экс-"Блестящая" Анна Семенович занемогла. Как сообщает KP.RU, 39-летняя артистка выдающихся форм неудачно съездила на гастроли, где отравилась вареным языком. В чем сама призналась через "сториз" Instagram, где разместила фотоснимки. В частности - руку с капельницей.
"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня… Кто когда-нибудь сильно отравлялся, меня понимает", - изложила Анна. Отметив, что "это очень неприятно".
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Каждый человек, который приходит к нам в жизнь несет для нас какой-то урок🙏 Кто-то учит нас терпению, кто-то любви, а кто-то ответственности❤️ Вы когда-нибудь задумывались чему вас учат ваши близкие люди? 👇 #мысливслух #анясеменович #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️
"Съела вареный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома - думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела", - рассказывает Семенович, далее вызвавшая врачей.
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Вы знаете почему я назвала свою страницу в Инстаграм-Позитивщики? Я вам сейчас расскажу ☝ В один период моей Жизни я перестала замечать все то хорошее, что окружало меня и я буквально скатилась в жалость к себе, и негативное мышление! Наверное это было связано с большими перегрузками на работе, в тот момент я находилась в разрушительных отношениях с мужчиной, пела песни в которые сама не верила и все время была уставшей и грустной😲 Мой мозг все время цеплялся за негатив и в тот момент моя Жизнь стала наполняться <негативными> ситуациями. Я ещё больше злилась на себя, на Судьбу и на всех вокруг😥 В какой-то момент я решила, что мне нужно остановиться и разобраться в ситуации, я задала себе вопрос, Что я делаю не так, что в моей Жизни происходят мало - приятные вещи? Я взяла билет и совершенно одна улетела отдыхать, чтоб разобраться в ситуации. Я лежала на солнце читая <умные книги> и говорила сама с собой! Такой диалог привёл меня к тому, что нужно заканчивать <разрушительные > отношения с мужчиной, начать петь песни, которые прежде всего нравиться мне и опять начать улыбаться каждому дню☀️ Кажется , как все просто и понятно, но мне понадобилось все мое мужество и сила, чтоб действовать по плану который я наметила. Привычка негативного мышления тащила меня обратно в негатив😡 Но я справилась 💪и теперь я контролирую свои мысли , я направляю их в сторону красоты, добра и позитива, по прежнему я раз в год летаю на неделю одна отдыхать с < умными книгами> чтоб почистить свою Жизнь и зарядиться позитивной энергией 🙏 Я благодарю свой непростой период в Жизни за урок, теперь я стала другой. Я научилась любить себя и слышать свои желания, не смотря на мнение окружающих ☀️ Говорите с собой любимые, слушайте себя и ничего не бойтесь. Это тоже пройдёт 🙏 Хорошего всем дня в любви #мысливслух #мояжизнь #анясеменович #певица #ведущая #красиваядевушка #позитивщики❤️❤️❤️ Фото @nellyamartirosova Мейк @polina__beauty_ Стиль @ynastyle 😊
В результате Анне пришлось пропустить "одно из главных светских событий сезона в столице" - уже ставшие традиционными конные скачки на Центральном Московском ипподроме.
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Мне кажется, что это было вчера! Это наш <Ледниковый период > , мы каждый день проводили по 5 часов на льду , очень много трудились, побеждая свои страхи и боль. Мы всегда поддерживали друг друга, я помогала тебе освоить элементы фигурного катания, а ты болела за нашу пару 💪 Я тогда каталась с Пашей Колобковым и у нас был очень красивый номер. Я только вышла после проката на соревнованиях и мы совершенно счастливые, и беззаботные смеялись обсуждая мое выступление 🙏 Ты ушла,но ты навсегда в наших сердцах , смотрю на эту фотку и улыбаюсь, вспоминая все наши секретики и твой мягкий ,добрый смех. Скучаю 🙏💔 #жанна #скорбим #помним #ледниковыйпериод
"Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь", - не теряет веры певица.