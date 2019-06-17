Анна Семенович сильно отравилась и попала под капельницу

Российская фигуристка, актриса, певица и телеведущая, экс-"Блестящая" Анна Семенович занемогла. Как сообщает KP.RU, 39-летняя артистка выдающихся форм неудачно съездила на гастроли, где отравилась вареным языком. В чем сама призналась через "сториз" Instagram, где разместила фотоснимки. В частности - руку с капельницей.

"Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня… Кто когда-нибудь сильно отравлялся, меня понимает", - изложила Анна. Отметив, что "это очень неприятно".

"Съела вареный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома - думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела", - рассказывает Семенович, далее вызвавшая врачей.

В результате Анне пришлось пропустить "одно из главных светских событий сезона в столице" - уже ставшие традиционными конные скачки на Центральном Московском ипподроме.

"Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь", - не теряет веры певица.