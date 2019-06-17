Что не пропустить на ТВ и в Сети с 17 по 23 июня

Ангел-хранитель и волк-оборотень

На Первом канале состоится премьера сериала "Ангел-хранитель". Мелодрама рассказывает о том, как в подмосковном селе и усадьбе Ангелово живут две семьи. У профессора Ангелова три дочери - Лида, Вера и Надя, у крестьянина Тимофея Кондратьева три сына - Федор, Степан и Павел. 1917 год круто меняет все вокруг. В первом же классовом столкновении гибнут и Ангелов, и Кондратьев. Их дети проживают собственную жизнь в соответствии со своей удачей, наклонностями и возможностями: кто-то оказывается в Париже, кто-то в ГУЛАГе, а кому-то суждено стать хранителем родового гнезда. Детские влюбленности оборачиваются то единственным на всю жизнь чувством, то горькой печалью от неразделенной любви. Появляется второе и третье поколение семей Ангеловых и Кондратьевых, и разброс человеческих судеб становится еще шире, превращаясь в захватывающую семейную сагу. Рядом с людьми по замыслу авторов фильма постоянно присутствуют два оберега - ангел-хранитель и волк-оборотень, которые время от времени остерегают или направляют героев на те или иные поступки. Всего же действие фильма охватывает период более ста лет, и за это время рассказывается история пяти поколений семей Ангеловых и Кондратьевых. В фильме снимались Владимир Гостюхин, Ирина Шевчук, Ольга Павловец, Виктор Добронравов, Юлия Кудояр, Дмитрий Щербина и другие.

Первый канал, 17-20 июня, 21:30

Белые ночи Ивана Урганта

В четвертый раз программа "Вечерний Ургант" отправляется на родину Ивана Урганта в Санкт-Петербург встречать белые ночи и встречаться с интересными людьми. На этот раз гостями "Вечернего Урганта" в Петербурге станут главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак, певец Александр Розенбаум, журналист, публицист, режиссер и продюсер Александр Невзоров, резидент Comedy Club, популярный видеоблогер, Stand Up комик Илья Соболев и другие известные петербуржцы. В один из вечеров в гости к Ивану придет его отец - актер Андрей Ургант.

Первый канал, с 17 по 21 июня, 23:30

"Бутылка кефира, полбатона"

Новый документальный фильм о популярной рок-группе и ее лидере называется "Владимир Шахрин. Жить надо в "Чайф". Шахрин - нестандартный рокер: он ведет спортивный образ жизни, предпочитает безалкогольные напитки и всю жизнь любит одну женщину. Сейчас у Шахрина уже четверо внуков. Сам он искренне считает, что по жизни нужно быть проще: "Бутылка кефира, полбатона", - что еще нужно для счастья? Съемочная группа Первого канала отправилась в музыкальный тур вместе с командой "Чайф", чтобы ощутить весь кайф долгих путешествий в гастрольном автобусе, побывать в настоящем рокерском концертном закулисье. Многое о Владимире Шахрине аудитория услышит впервые. В фильме много музыки. Авторы фильма раскроют историю написания самых знаменитых хитов группы. Например, "Поплачь о нем" появилась в очень тяжелый для группы момент в 1989-м, когда "Чайф" практически распался. В фильме принимают участие Борис Гребенщиков, Владимир Машков, Сергей Светлаков, Андрей Смоляков, Андрей Макаревич, Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Камиль Ларин, Николай Фоменко, Дмитрий Гройсман, Вячеслав Бутусов, а также группа "Чайф" в полном составе.

Первый канал, 23 июня, 23:40

Коварство и любовь

По жанру сериал "Ведьма" - остросюжетная мелодрама, премьера канала "Россия 1". Невероятные события происходят в этой глухой деревне. Один тревожный день меняет судьбы всех ее жителей. Все началось с появления таинственной незнакомки. Кузнец Роман спасает полуживую тонущую в реке девушку. Девушка не помнит ничего о себе и своем прошлом. Кто она? Русалка, призрак, прекрасный ангел или может быть ведьма? По деревне начинают распространяться слухи о том, что в доме Романа завелась нечистая сила. В ролях Анастасия Стежко, Илья Акинтьев, Елена Дробышева, Глафира Тарханова, Борис Смолкин, Маша Тарасова, Екатерина Дурова, Елена Махова, Митя Лабуш, Андрей Барило и другие.

"Россия 1", с 17 мая, 21:00

Белые ночи и алые паруса

Документальный фильм Андрея Кондрашова "Алые паруса" посвящен одному из красивейших событий в нашей стране. Это уже давно не просто праздник петербургских выпускников, который впервые провели в 1968 году. Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению ленинградского обкома "Алые паруса" отменили. Возрождение праздника состоялось только в 2005 году. Сегодня это потрясающее, яркое шоу, которое проводится в одну из самых белых ночей года. Кульминацией праздника становится проход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение которого в невскую акваторию сопровождает впечатляющее пиротехническое представление. О зарождении этого праздника, традициях, связанных с ним - в новом авторском фильме Кондрашова.

"Россия 1", 23 июня, 22:40

Дипломатия тяжеловеса

Николай Валуев - в программе "Он и Она" - на канале "ТВ Центр". Собеседник Киры Прошутинской - бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ, телеведущий - расскажет об отношении к силе и слабости, о том, почему считает современное телевидение продолжением средневековых публичных казней, о том, почему не стоит многого требовать от друзей, о том, как "вылепить" себе жену и при этом ничего не сломать в ней, о том, боялся ли он операции по удалению опухоли мозжечка, о том, был ли он завидным женихом когда-то, и почему сейчас он трудный подчиненный, а еще - какой видит свою счастливую старость. Вот лишь три цитаты из интервью:

Что такое для вас сила мужчины? Независимость, дух, физическое совершенство, благородство?

Николай Валуев: Есть большое количество слагаемых силы. Независимость - это однозначно. Мы с женой иногда это обсуждали и, в принципе, пришли к выводу, что у каждого своя правда в этой истории.

Вы сильнее морально или физически?

Николай Валуев: Я всегда не был силен физически настолько, как бы мне этого хотелось. Это мне природа в равной степени что-то дала и тут же забрала. То есть я не владел настолько своим телом, как владеют другие, например.

Политика и дипломатия предполагает компромиссные решения. В каких случаях компромисс для вас возможен?

Николай Валуев: Достижение цели, которая стоит того, чтобы быть компромиссным. В политике, в принципе, надо уметь достигать компромиссов, потому что кто не умеет договариваться, тот не достигнет результата. Когда уже невозможно договориться - начинается война.

"ТВ Центр", 21 июня, 23:10

"Крестная дочь" Окуджавы

Народная артистка РСФСР Жанна Бичевская в новом выпуске программы "Линия жизни". Первую гитару будущей певице подарил отец в 17 лет, с тех пор Жанну невозможно было представить без этого музыкального инструмента. Она называет свой стиль "русский кантри-фолк". Ее репертуар собирался по маленьким деревенькам, и многим русским народным песням она дала вторую жизнь. Репертуар певицы огромен и насчитывает несколько сотен произведений: это песни духовного и гражданского содержания, русские народные и песни на стихи поэтов Серебряного века. Жанна Бичевская дружила с Лидией Руслановой, Булатом Окуджавой. Именно Окуджаву певица называет своим крестным отцом на эстраде. Еще на заре ее творчества Булат Шалвович говорил: "Мне приятно, что Жанна Бичевская поет мои песни, я слушаю их с интересом, хотя мне-то они давно известны. Видимо, в ее исполнении, в ее отношении к этим песням есть нечто такое, чего, наверное, в силу моего непрофессионализма часто не хватает мне самому - динамизм, ритмическое разнообразие, акцент на главных смысловых частях. Жанна Бичевская - мастер, у нее свое право, она со мной спорит!"

"Россия К", 21 июня в 21:05

Слезовитый океан

Первый месяц жаркого лета канал "Домашний" встречает под "Созвездием мелодрам". Семь дней подряд с 17 июня по будням в 19:00 зрителей ждут романтические сюрпризы. В каждом проекте четыре серии. Летний сезон открывается 17 июня мелодрамой "Сестра по наследству", историей богатой наследницы отцовского состояния, у которой обнаруживается взрослая сводная сестра. Кем станут девушки: подругами или соперницами? Главную роль исполняет актриса Мария Аниканова. 18 июня в эфир выйдет лента "Ни слова о любви", главные роли в которой исполнили Юлия Топольницкая и Артем Алексеев. Она ответит на вопрос: как познакомить свою девушку с лучшими друзьями так, чтобы все не перессорились? 19 июня покажут мелодраму с непредсказуемым сюжетом "Письмо по ошибке". Что делать, если бросил парень? Написать ему гневное письмо! А что делать, если это письмо по ошибке попадет к мужчине твоей начальницы? 20 июня телезрителей увидят премьеру мелодрамы "Я тебя найду". Иногда встреча с подругой юности не к добру. Особенно, если у нее жизнь не сложилась, и она отчаянно завидует другим. 21 июня линейку мелодрам продолжит романтическая история "На краю любви", главные роли в которой сыграли Ирина Таранник и Алексей Ратников. В центре внимания авторов проблемы семейного треугольника. 22 июня в день летнего солнцестояния продемонстрируют мелодраму "Радуга в небе", главные роли в которой исполнили Екатерина Кузнецова и Владимир Жеребцов. У героини в аварии погибает муж, и к этому горю добавляется загадка: почему в его машине была незнакомая женщина? Завершится "Созвездие мелодрам" 23 июня проектом "Наступит рассвет". В центре сюжета любовь двух молодых медиков.

Парк со странностями

На "КиноПоиске" всего на день позже мировой представят российскую премьеру второго сезона американского сериала "Йеллоустоун" (Yellowstone). Он понравится, например, поклонникам фильма "Мир Дикого Запада", "Любой ценой", сериала "Забытые Богом". Место действия сериала - штат Монтана, где расположен Йеллоустон, национальный парк и одно из самих посещаемых мест в Америке. Однако ни туристы, ни журналисты даже не догадываются, что происходит здесь на самом деле. С парком граничит ранчо семьи Даттона, которым управляет хладнокровный и рассудительный Джон (Кевин Костнер). Пытаясь решить проблемы внутри семьи, он вынужден защищать свою землю - от владельцев парка, которые не прочь расширить его территорию, от нового вождя индейской резервации, намеренного упрочить свое положение, и от застройщиков, мечтающих построить элитные дома рядом с парком. В сериале десять эпизодов.

"КиноПоиск" также покажет все сезоны сериального хита "Теория большого взрыва". Фишка этого показа в озвучке "Кураж-бомбей". Последняя серия 12-летней эпопеи о массовой культуре, любви к физике и борьбе социопатов с внешним миром вышла почти месяц назад. А значит настало время пересмотреть сериал с самого начала.

"КиноПоиск", 20 июня

Наркотик жизни

В "Амедиатеке" пройдет громкая премьера - сериал "Эйфория". Это продюсерский проект певца Дрейка с любимицей подростков Зендеей в главной роли. "Эйфория" - откровенная молодежная драма, главные герои которой постигают жизнь через наркотики, секс, травмы и социальные медиа. В центре истории 17-летняя Ру Беннетт (Зендея), вернувшаяся в родной дом после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки - наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс (трансгендерная модель Хантер Шефер) становится для Ру знаком надежды. Созданием "Эйфории" руководил автор "Нации убийц" Сэм Левинсон.

Кроме того, на этом популярном сетевом ресурсе состоится премьера сериала "Город на холме". Это криминальная драма по оригинальной идее Бена Аффлека и сценариста Чака МакКлина. Аффлек также является исполнительным продюсером вместе с Мэттом Дэймоном, Джеймсом Мэнголдом ("Логан"), Томом Фонтана ("Борджиа") и Дженнифер Тодд ("Помни"). Действие разворачивается в Бостоне начала 90-х. Город кишит опасными преступниками и уличными бандами, которые местные правоохранительные органы предпочитают не замечать. Но правила игры неожиданно меняются, когда в городе появляется новый окружной прокурор Декурси Уорд (Элдис Ходж). Ему приходится поступиться своими принципами и заключить союз с коррумпированным, но при этом сильно уважаемом ветераном ФБР Джеки Роудсом (Кевин Бейкон). Объединившись, они берутся за клан грабителей автомобилей и в результате хорошенько встряхивают систему уголовного правосудия в Бостоне. По сути это вымышленный пересказ истории "Бостонского чуда".

"Амедиатека", с 17 июня