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17.06.2019 11:57
Рубрика: Экономика

Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками

Текст: Роман Маркелов

Госдума планирует поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверку случаев навязывания клиентам банков страховых услуг аффилированных с ними страховых компаний. Об этом говорится в проекте рекомендаций Госдумы на годовой отчет ЦБ, одобренном на заседании комитета по финансовому рынку, сообщает "Интерфакс".

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Ранее начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявляла, что примерно 77 процентов жалоб на действия банков и страховых компаний, которые поступили в службу в январе-ноябре 2018 года, касались именно навязывания договоров страхования при оформлении кредита. За этот период в ФАС было подано 168 жалоб на банки и страховые компании. 130 из них касались навязывания страховок, а 2 обращения были посвящены отказу в приеме страховых полисов неаккредитованных банком страховщиков.

При этом в 2017 году ФАС получила 148 жалоб на банки и страховщиков, из них 122 обращения касались навязывания страховых услуг.

Экономика Страхование Законодательная власть Госдума Правительство ФАС Страхование банковских вкладов
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