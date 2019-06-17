Госдума поручит ФАС проверить навязывание страховок банками

Госдума планирует поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверку случаев навязывания клиентам банков страховых услуг аффилированных с ними страховых компаний. Об этом говорится в проекте рекомендаций Госдумы на годовой отчет ЦБ, одобренном на заседании комитета по финансовому рынку, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявляла, что примерно 77 процентов жалоб на действия банков и страховых компаний, которые поступили в службу в январе-ноябре 2018 года, касались именно навязывания договоров страхования при оформлении кредита. За этот период в ФАС было подано 168 жалоб на банки и страховые компании. 130 из них касались навязывания страховок, а 2 обращения были посвящены отказу в приеме страховых полисов неаккредитованных банком страховщиков.

При этом в 2017 году ФАС получила 148 жалоб на банки и страховщиков, из них 122 обращения касались навязывания страховых услуг.