Lancaster впервые стал участником beauty-студии фестиваля "Кинотавр"

Визажисты бренда познакомили гостей кинофорума со своими новинками, среди которых гаммы для очищения, экспресс-маски и косметика линий Skin Life (от 25 лет), 365 Skin Repair (от 35 лет) и Total Age Correction (от 45 лет).

Помимо этого, на протяжении всего фестиваля специалисты демонстрировали, как можно быстро подготовить кожу к "выходу в свет" или на пляж, используя косметику Lancaster.

Первый шаг для создания образа в стиле "красной дорожки" - очищение и нанесение защитных средств. Для этого использовалась линия SUN, продукты которой предохраняли кожу от вредного воздействия солнечных лучей во время пребывания под сочинским солнцем: на лица звезд наносились подсвечивающая база и крем для сияния кожи с SPF. При желании на средства можно добавить BB-крем или тональную основу.

Для отдыха на пляже бренд предложил продукты из серии Sun Sport. Это водостойкие средства с запатентованной технологией Full Light и легкой текстурой спрея. Их главное преимущество - действие 2 в 1: продукты защищают кожу от солнечного излучения (также помогают предотвратить появление морщин и темных пятен) и одновременно обеспечивают ровный золотистый загар.