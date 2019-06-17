Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта

Перспективы торгово-экономического взаимодействия предстоит рассмотреть на встрече лидеров Беларуси и Египта, которая состоится в ходе официального визита президента Абдель Фаттах аль-Сиси в РБ. Он прибывает в Минск 17 июня, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, уточняя, что встреча глав государств намечена на вторник во Дворце Независимости.

Планируется, что в ходе двустороннего диалога стороны рассмотрят ход реализации совместных проектов, "перспективные направления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, сфере безопасности". Президенты также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире. Кстати, в рамках подготовки визита египетского руководителя, сообщил накануне БЕЛТА посол РБ в Арабской Республике Египет Сергей Рачков, белорусские предприятия заключили контракты в размере около $70 млн на экспорт отечественной продукции в Каир. Минск, уточнил он, поставляет грузовую автотехнику, тракторы, оптику, металлопродукцию, рентгеновское оборудование, калийные удобрения, сливки и сухое молоко, продукцию нефтехимии и деревообработки. А страна двух материков, как называют Египет, экспортирует в РБ цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

В феврале прошлого года, напомнил дипломат, был запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".

Предприятия и компании РБ, по информации посла, осуществляют трансфер технологий, обучают инженеров и рабочих, проводят подготовку египетского персонала по использованию техники и оборудования. Кроме того, республика оказывает содействие в реализации национального проекта по созданию мебельного кластера в городе Думьят.

По итогам переговоров в Минске, сообщают местные источники, ожидается подписание пакета международных документов, а лидеры двух стран примут совместное заявление. Программа двухдневного визита Абделя Фаттаха аль-Сиси предусматривает также переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.