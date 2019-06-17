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17.06.2019,  
13:04
Текст:  Антон Валагин

"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии

Опубликовано эффектное видео использования ударными вертолетами Ми-24П ВКС России тактического приема, получившего название "огневая карусель". Суть его в том , что несколько вертолетов - в нашем случае шесть, - становятся на круг и по очереди обстреливают предназначенный к уничтожению объект или участок местности. Эффективность применения фронтовой авиации  увеличивается благодаря корректировке огня с земли.

Фото: Минобороны РФ
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Запечатленные на видео события происходили в Сирии в 2015 году, в роли корректировщика выступил командующий российской группировки войск в САР генерал-полковник Александр Дворников. Вошедшие в азарт старшие офицеры дублировали радиокоманды летчикам жестами рук, хотя работавшие на удалении в полтора километра экипажи Ми-24П видеть их, конечно, не могли.

Позиции боевиков на склоне сопки обстреливали неуправляемыми ракетами и поливали огнем из пушек. Отработав, несколько вертолетов прошли мимо командного пункта, с земли им приветственно махали руками.

- МИшки занимаются ландшафтным дизайном, - умилились комментаторы видео.

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Фото: Ruptly / youtube.com
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