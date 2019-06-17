Подписан закон об ограничении срока включения в реестр инвестсоветников

Закон, который ограничивает 1 июля 2019 года срок включения в единый реестр лиц, занимающихся инвестиционным консультированием, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 июля 2019 года лица, осуществлявшие на 21 декабря 2018 года инвестиционное консультирование, должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников Банка России, а те, кто этого не сделает, обязаны прекратить такую деятельность после этой даты. При этом признаки индивидуальной инвестиционной рекомендации могут быть установлены базовым стандартом, разработанным, согласованным и утвержденным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка.

По словам первого заместителя председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Игоря Дивинского, новый закон направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг и исключение возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных участников финансового рынка, а также лиц, осуществляющих незаконное предпринимательство.